Koos inflatsiooniga kahaneb ka majandus

SEB prognoosi järgi kahaneb SKP püsihindades tänavu 0,4 protsenti, ent teisalt jääb nominaalne majanduskasv endiselt kiireks, mis majanduslangust maskeerib. Suurimaks riskiks Eesti majanduse kohal on endiselt tööstussektori väljavaade, keda mõjutab ennekõike madalam nõudlus Põhjamaades. Eratarbimine on reaalpalga languse tõttu selgelt nõrgenenud ja otsa on lõppemas ka koroona-aegsed säästud. Siiski on sarnaselt muu Euroopaga inertsi teenuste tarbimisel, samas kui jaekaubanduse müügimahud on juba oluliselt langenud. Kavandatavad maksumuudatused mõjutavad kindlasti ka eratarbimist, soosides ostude tegemist selle aasta lõpus ja pärssides neid uuel aastal. Varem oodatust madalamaks jääb ka 2024. aasta SKP kasv, mis piirdub prognoosi järgi 2,5 protsendiga.