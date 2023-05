Elmik: põhi ei ole veel käes

Tootmismaht on selle aasta esimestel kuudel vähenenud umbes pooltes Euroopa riikides ja Eestis on tootmismahu langus olnud üks Euroopa suurimaid, märkis Elmik.

Eesti tööstust on räsinud energiakulude märgatav tõus, odava Vene tooraine kadumine ja kinnisvaraturu hangumine Põhjamaades. Tooraine-, energia- ja palgakulud on kasvanud konkurentidest kiiremini. Seetõttu jäädakse hinnakonkurentsis sageli alla, kuna konkurents on kehva nõudluse tõttu varasemast veelgi teravam.