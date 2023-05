Kaks Tallinna hotelli saavad uued omanikud

Hotellide uue operaatori Duco OÜ tegevjuhi Madis Laidi sõnul ulatub tehingute elluviimise järel Duco juhtimise all olevate hotellitubade arv Tallinnas 437-ni. «Meie tiimi pikaajaline hotellide juhtimise kogemus ja varasem koostöö Accoriga julgustab laienemist ette võtma . Meie jaoks on võimalus tuua esmakordselt Eesti turule rahvusvaheliselt väga hinnatud kaubamärgid Mövenpick ja ibis Styles põnev väljakutse,» ütles Laid.

Accori Poola ja Balti riikide arendusjuhi Katarzyna Slawinska sõnul on Accori eesmärk tugevdada oma kohalolu nii Tallinnas kui Balti riikides. «Senine positiivne kogemus Ibis Tallinn Center hotelli opereerimisel julgustab meid Ducoga koostööd laiendama. Mövenpick ja Ibis Styles toovad piirkonda juurde uued kaubamärgid, mis pakuvad klientidele veelgi laiemat majutusteenuste valikut. Tegemist on suure saavutusega kontserni portfelli jaoks selles piirkonnas. Usume, et uued hotellid, mis tegutsevad silmapaistvate kaubamärkide all ja mida hindavad külalised kogu maailmast, võidavad iga Tallinna saabuva turisti südame,» ütles Slawinska.