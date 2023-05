Läheb karmimaks: liiklussurmade vähendamiseks karmistatakse üle Euroopa reegleid

Euroopa Komisjon soovib ajakohastada nõudeid juhilubadele ja parandada piiriülest liikluseeskirjade täitmist. Seadusandlike muudatustega on plaanis muuhulgas võtta ELis kasutusele digitaalne juhiluba, mida on võimalik esitada näiteks nutitelefoni kaudu. Paralleelselt jääb ka võimalus füüsilise juhiloa väljastamiseks.

Teeohutuse paketi eesmärk on vähendada liiklussurmade arvu ja suurendada ohutust Euroopa teedel. Liiklussurmade arv ELis on vähenenud 61,5 protsenti, umbes 51 400-lt 2001. aastal ligikaudu 19 800-le 2021. aastal. See ei ole siiski piisav ja liiklussurmade arvu vähenemise aeglustumise tõttu peale 2014. aastat võtsid ELi transpordiministrid 2017. aasta märtsis Vallettas toimunud mitteametlikul transpordinõukogu istungil vastu ministrite deklaratsiooni liiklusohutuse kohta, kus liikmesriigid kutsusid Euroopa Komisjoni üles uurima ELi liiklusohutuse õigusraamistiku tugevdamist, et tagada liiklusõnnetustes hukkunute arvu vähenemine.