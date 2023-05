Maksejõuetute edetabelit juhivad majutus- ja toitlustusettevõtted

«Eesti on ainuke kolmest Balti riigist, kus maksejõuetusjuhtumite arv on alates eelmisest, 2008. aasta finantskriisist vähenenud,» sõnas Coface Baltimaade riskikindlustuse juht Mindaugas Valskys. «Erandiks oli 2020. aasta, mil maksejõuetus kasvas hotellinduses ning toitlustuses, mis omakorda moodustavad olulise osa Eesti SKTst.»

Majutus ja toitlustus on olnud Eestis alati maksejõuetuse osakaalult esikohal võrreldes teiste sektoritega. Lätis ja Leedus oli 2022. aastal enim maksejõetuid ettevõtteid seotud hulgi- ning jaemüügiga, sellele järgnesid majutus ja toitlustus, tootmine ning transport.

Inflatsiooninäitajad jäävad 2023. aastal suhteliselt kõrgeks, eriti aasta esimesel poolel. Samuti on oodata tarbimise aeglustumist kodumajapidamistes. 2024. aastal tuleb Baltimaades väike majanduse taastumine, mida toetavad enim ELi vahendite kasutuselevõtt ja nõrgem hinnasurve.

«Meie eksperdid prognoosivad, et inflatsioon jääb keskpanga eesmärkidest tunduvalt kõrgemaks, jätkub intressimäärade tõstmine, mis omakorda mõjutab ettevõtete maksevõimekust,» märkis Valskys. «Seetõttu kasvab maksejõuetus olukorras olevate ettevõtete arv 2023. aastal jätkuvalt.»

Ettevõtete maksejõuetus KIEs kasvas 2022. aastal kõrgete energiahindade, kiirete intressimäärade tõstmise, aastakümnete kõrgeima inflatsiooni ja Ukraina sõjaga seotud ebakindluse tõttu. Oluliselt on mõjutatud ka ehitussektor – maksejõuetuse määrad on ehitusmaterjalide ja sisendite hinnatõusu tõttu eriti kõrged Horvaatias, Eestis, Ungaris, Lätis, Leedus ja Poolas. Ka selles sektoris oli eluasemeturg aeglane intressitõusude ja hüppelise inflatsiooni tõttu, takistuseks on olnud ka tööjõupuudus.