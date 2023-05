Hinnasõda alanud: gaasimüüjad langetavad üksteise võidu hindu

Eesti Gaas teatas eelmisel nädalal, et alandab juunist kodukliendi paindliku paketi hinda veel seitse protsenti ehk 64 sendile kuupmeetri eest. Mais on Eesti Gaasi gaasi hind 69 senti kuupmeetrist.

«Maailmaturuhinnad on jätkuvalt alla tulnud, samuti on hinnalangusele kaasa aidanud gaasihoidlate küllaltki kõrge täituvus. Nende tegurite koosmõju andis meile võimaluse tuua tagasiulatuvalt aprillist kodugaasi klientidele hind alla, et võimaldada neil oma igakuistelt energiakuludelt kokku hoida,» ütles Alexela energiaportfelli juht Kalvi Nõu.