Anarhia üüriturul: kõik kohustused jäävad üürniku kanda

Üürileandja on ühe Tallinna erakooli juht Aimar Karu, kes oli oma eeltöös väga põhjalik. Kui temalt lõpuks jah-sõna tuli, tundus Juliale, et nüüd on kõik korras. Paraku ei olnud ta siis veel lepingut nähtud. Kui leping saabus, olid seal kõik kõrvalkulud koos kohustusega korter kindlustada pandud üürniku kanda, viidates poolte kokkuleppele. Üürileandja ei häbenenud ka must valgel teatada, et tema tagatisraha ei hoiusta ja selle pealt üürnikule intressi ei maksa. Kirss tordil oli aga klausel, mis jättis omanikule õiguse juhul, kui tal on «andmeid» võimaliku lepingu rikkumise kohta, ette teatamata ja ilma üürniku juuresolekuta korterisse siseneda, andes sellest alles tagantjärele teada.