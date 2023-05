Miks ei ole kasulik olla tööl asendamatu?

«Kui näeme, et kellegi kätte hakkab kuhjuma rohkem infot ja vastutust, kui on realistlik ära hallata, siis oleme teinud üleandmisplaane. Kaardistame konkreetse rolli võtmekompetentsid, et leida eri töölõikudele paarilised, kellele ja mida üle anda,» lisab Toomas. «Ettevõtte laienedes on meil kõige paremini toiminud see, kui inimene ise võtab vastutuse, areneb ja õpib. Seeläbi kasvab ta loomulikult vastutusrohkemasse rolli sisse ja tõuseb ametiredelil. Nii kujunes meie heast kolleegist Brunost tootmisjuht, kellel on nüüd kogenud abiline Rainer, kes tänu otsese juhi mentorlusele ja õpetustele on samuti väga pädev,» lisab Jan.

Toomas lisab, et kui ühel hetkel on vaja ühe inimese töid laiemale ringile jagama hakata, peab vaatama, et seni seda tööd teinud inimesel ei tekiks tunnet, et ta ei saanud hakkama. «Vastupidi, just tema kompetentsi on meeskonnas rohkem vaja ja selleks eraldatakse talle abijõud. Oluline on selgitustöö, miks inimene peaks oma teadmist jagama ning miks see jagamine on meeskonnale või ettevõttele vajalik. Inimesele tuleb anda võimalus oma pädevust edasi anda,» täiendab Toomas.

Kui inimene ei ole mingil põhjusel valmis oma teadmist ja vastutust jagama, siis on see Toomase sõnul mõlemale osapoolele otsustamiskoht: kas ja kuidas minna edasi või on aeg hoopiski lahku minna.

Matsimoka lihatööstuse tegevjuht Jan Inno (vasakul) ja pereettevõtte rajaja Aivar Inno. Foto: Marianne Loorents

Kui unikaalsete oskustega inimene lahkub