Kolme lapse ema: kukkusin ületöötamise tagajärjel lõpuks lihtsalt kokku

«Jäin küll teadvusele, aga ei suutnud ennast sellele vaatamata liigutada. Olin nagu halvatud. Seevastu mõte oli täiesti konkreetne ja selge ning korraga taipasingi, et mu keha lihtsalt ei suuda enam sellisele tempole vastu pidada,» meenutas naine.

Ingrid elas pealtnäha imelist elu – kodu suures majas, kolm toredat last ja ägedad sõbrad ning kõigele lisaks ei jäänud ta maha ka karjäärirongist. Vähemalt kõrvaltvaatajale võis see paista justkui valem selleks, kuidas olla edukas naine, kes tuleb kõigega toime ning on saavutanud endale omade jõududega unistuste elu.