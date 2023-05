Pangaliit: pankade suurem tulumaks vähendaks ettevõtete võimalusi laenu saada

Liit toob oma kirjas välja, et pankade suurem tulumaks vähendaks ettevõtete võimalusi investeeringutele finantseerimist saada. Pankade suurem tulumaks vähendab liidu hinnangul Eesti pankade konkurentsivõimet, kuna pankade kasum võetakse arvele uue kapitalina, mis suunatakse taas majandusse. Möödunud aastal rahastasid pangad liidu andmetel Eesti majandust 5,9 miljardi euro ulatuses.

Pankade kasumi akumuleerimine kapitalina on liidu sõnul kriitiline, et laenuandmist saaks jätkata. Samuti aitab tugev kapitaliseeritus pakkuda vajadusel leevendust raskustes laenuklientidele. Liit toonitas siinkohal, et käimasoleva kriisi tagajärjed pole veel täies mahus avaldunud.

Oma seisukohad ministeeriumile esitas ka finantssektori esindusorganisatsioon FinanceEstonia, mis leidis sarnaselt pangaliidule, et krediidiasutuste avansilise makse määra tõstmine ei ole proportsionaalne. FinanceEstonia hinnangul on eelnõuga ettenähtud muudatuste mõjude hindamine olnud pinnapealne, välja pole toodud, milliseid alternatiive on kaalutud, ning huvirühmade kaasamine on olnud ebapiisav.

FinanceEstonia hinnangul oleks krediidiasutuste avansilise makse määra tõstmisel 22 protsendini oluline negatiivne mõju kogu majandusele, kuna see võib oluliselt mõjutada pankade poolt väljalaenatava raha hulka. See omakorda võib endaga kaasa tuua intressimäärade tõusu, mis vähendab tarbijate ja ettevõtete võimalust laenu teenindada ning planeeritavaid investeeringuid ellu viia.