Luminori panga kasum neljakoristus

Luminor jätkas oma turbe- ja regulatiivsete vastavusprotsesside tugevdamist, investeeris IT toimivuse parendamisse ning tegi taas edusamme oma keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisalaste (ESG) eesmärkide elluviimisel.

Kasum suurenes ligi 50 protsenti

«Meie esimese kvartali hea tulemus, sealhulgas tulude kasv ning paranenud likviidsus- ja kapitalipositsioonid, on võimaldanud meil kliendikogemuse parendamiseks jätkata investeeringuid oma IT-süsteemidesse ja protsessidesse,» ütles Luminori tegevjuht Peter Bosek.

«Tulevikku vaadates oleme kindlad, et, vaatamata ebakindlusele majanduskasvu osas, on Balti regiooni väljavaated head. Tuginedes meie tugevale finantsseisundile ja konservatiivsele riskijuhtimisele, on Luminoril hea positsioon meie strateegia elluviimiseks eesmärgiga parandada meie klientide ja meie koduturgude finantstervist,» lisas Luminori tegevjuht.