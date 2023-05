Tallinn soovib investeerida 270 000 eurot kosmoseagentuuri

Tallinna abilinnapea Joosep Vimma sõnul loob koostöö Euroopa Kosmoseagentuuriga siinsetele ettevõtetele uusi võimalusi ning Tallinnasse uusi töökohti. «Kosmose valdkonna äriinkubaatori abil on loodud juba üle viiekümne uue töökoha Tallinnasse. Samuti on inkubatsiooni läbinud iduettevõtted suutnud kaasata paarkümmend miljonit eurot investeeringuid. Senised tulemused annavad kindlust, et ka järgmisel viiel aastal võiks see programm olla edukas, tuua uusi investeeringuid, luua hästi tasuvaid töökohti ning seeläbi inspireerida noori õppima loodus- ja tehnikateadusi,» kommenteeris abilinnapea pressiteates.