Luminori peaökonomist: tegelikult on Eesti majandus on taastumas, kõige hullem on möödas

Statistikaameti täna avaldatud kiirhinnangu kohaselt langes Eesti SKP 3,99 protsenti. Uusküla sõnul ei tähenda see, et majanduse hetkeolukord oleks halb.

«Statistikaaamet annab kiirhinnangu aastases võrdluses,» selgitas Uusküla Postimehele ja lisas, et eelmise aasta jooksul toimus Eestis väga suur majanduslangus. Suurem langus algas eelmisel aastal teises kvartalis ja jätkus aasta jooksul.

Uusküla märkis, et kui võrrelda eelmise aasta viimast ja selle aasta esimest kvartalit, siis toimus isegi väike SKP kasv, ehhki see oli marginaalne (0,04 protsenti). «Aga see on väga suur erinevus võrreldes sellega, mida me eelmisel aastal nägime,» ütles Uusküla. Tema sõnul on SKP langus tegelikult väga kiiresti peatanud. Uusküla sõnul kinnitavad seda ka tarbijate kindlustunne stabiliseerumine ja töötustoodangu kasv.

Majanduse taastumine on alanud

Postimehe küsimusele peale, kas see tähendab, et alanud on majanduse taastumisfaas vastas Uusküla: «Jah, seda see täpselt tähendabki.»

Majandusteoorias on neli faasi, mis üksteisele järgnevad: langusfaas, taastumisfaas, kasvufaas ja kahenemisfaas.

Uusküla selgitas, et Eesti majandus on hakanud tõusma ning kasv jätkub ka lähikuudel. «Siit järgmist kukkumist kindlasti ei tule, pigem on näha väiksest kasvu,» lausus Uusküla. Tema sõnul saavutas Eesti majandus põhja eelmise aasta lõpus.

Uusküla sõnul võib Statistikaamet oma prognoosi veidi korrigeerida, kuid igaljuhul on Eesti majanduses halvim möödas.