SEB uuring: pensioniks kogujad ei kipu fondipakkujat kergekäeliselt vahetama

«Kuna Eesti kogumispensioni algusaegadel ei olnud kõrgema riski- ja tootlusootusega fondid veel lubatud, sattus arvestatav osa pensionikogujatest oma vanust arvestades liiga konservatiivsesse fondi,» selgitas ta ja lisas, et praeguseks on fondide valik oluliselt laienenud. SEB valikus on kuus erinevat teise samba fondi ja kolm kolmanda samba fondi. Seega suure tõenäosusega on samal fondipakkujal olemas vanusele ja riskitasemele vastav sobiv fond.

«Pensionifondi valikul on kõige olulisem sobiv riskitase ja sellega seotud tootluspotentsiaal. Mõistlik on vaadata ka mineviku tootlust, kuid sealjuures on oluline mõista, et see on siiski minevik ja mineviku tootlus ei pruugi anda indikatsiooni tuleviku tootluse kohta. Kui näiteks hoiuste puhul näitavad pakutavad intressimäärad tulevikku, siis pensionifondide tootluste tabelis kajastatud protsendid on minevik. Samuti ei pruugi mineviku tootluse graafik anda täit pilti fondi riskitaseme kohta – kui näiteks olulist osa fondi portfellist ei hinnata igapäevaselt ümber, siis võib sujuv tootluse graafik jätta petliku mulje madalast riskist,» täpsustas Võrklaev.