ABB teenis Eestis mullu miljoneid kasumit

ABB Balti riikide finantsjuht Signe Nurms rõhutas, et ABB Eesti on valmis jätkama kasvu ja laienemist. «ABB Eesti tulemused näitavad, et oleme suutnud oma äri edukalt laiendada ja vastata klientide ootustele ka keerukatel aegadel. Investeerimine uutesse tehnoloogiatesse ja tootmisse on meile oluline, et tagada jätkusuutlik ärimudel ja konkurentsivõime tulevikus,» kommenteeris Nurms. Lisaks on Nurmsi sõnul ABB-le edu toonud tulemuslik püsikulude juhtimine.