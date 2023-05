Coop Pank tõstis äriklientide hoiuste intressi

Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse äriliini juht Erje Mettas tõi välja, et nõudmiseni hoiustele kehtiv 0,5 protsendiline intress ei sõltu hoiustatud summa suurusest. «Eestis tegutsevates pankades pakutakse äriklientide nõudmiseni hoiustele üldjuhul vaid 0,01 protsenti intressi. Üksikud pakkumised on ka kõrgema intressimääraga, aga selle eelduseks võib olla suurem hoiusesumma. Coop Pangas sellist summapiirangut ei ole: 0,5 protsendilist intressi teenivad kõik ärikliendid oma arvelduskonto jäägilt.»

Nõudmiseni hoius on rahafond, mida hoitakse finantseerimisasutuses, näiteks pangas. Selle omanik võib oma raha täielikult või osaliselt välja võtta, hoiatamata sellest ette teatamata.

Aprilli lõpus tõstis Coop Pank ka era- ja äriklientide tähtajalise hoiuse intresse. Ühekuulise tähtajaga hoiusele on intress nüüd 1,7 protsenti, 3-kuulisele hoiusele 2 protsenti ja 6-kuulisele hoiusel 2,3 protsenti. Pikema perioodiga 12–35-kuulisele tähtajalisele hoiusele pakub pank aastaintressiks 3–3,2 protsenti.

Mettase sõnul andis tõuke hoiuseintressi tõstmiseks Coop Panga soov olla kasulikuks partneriks võimalikult paljudele Eesti ettevõtetele. «Kodumaise ja kiiresti kasvava pangana pingutame iga kliendi nimel, hoolimata sellest, kas ta on suur või väike.»

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 155 000 igapäevapanganduse klienti. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplus.