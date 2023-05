Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit muutis nime Iute Groupiks

«Kuigi ametlikult on meie kontserni uus nimi Iute Group AS alates aprilli lõpust, siis vaikselt oleme sellega ennast ja teisi harjutanud siin Eestis juba jaanuarist. Äsja lõppenud rahvusvahelise võlakirjakampaania viisime võimalikult palju läbi juba kui Iute Group ning brändina kui lihtsalt Iute,» selgitas Sild, lisadeset Iute ei ole enam ainult Credit, vaid kõik isiklikud rahaasjad.

Silla sõnul on 15 aastat tagasi asutatud Iute kasvanud välja esialgsest krediiditoodete ärist ning haarab praegu endasse ka hoiused, investeeringud, kindlustustooteid ja makselahendused. «Sarnase arengukõvera on läbi teinud ka mitmed Eesti finantsasutused, lihtsalt Iute tegutseb teistes riikides ning meie teenused on üles ehitatud tehnoloogiale ja rahvusvahelisele skaleeritavusele,» lisas Sild.

Iute Groupi turundusjuhi Lasse Soola sõnul on muutuse peamine eesmärk ajakohastada brändi ja ettevõtte väärtuseid nii, et need ei piirduks vaid laenuäriga. «Laiem teenustevalik toob kaasa ka uued sihtrühmad. Brändiuuenduse suurim väljakutse on uuendada Iute veebide, mobiiliäpi, ja esinduste ning partnerite väljanägemist. Projekt hõlmab ligi 4900 partnerit ja edasimüüjat, kes pakuvad meie lahendusi ja teenuseid ning 67 sularahaautomaati Balkani riikides,» rääkis Sool.