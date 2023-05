Putin käskis miljardäride palvel kriminaalkoodeksi ümber teha

Need punktid puudutavad ebaseaduslikku ettevõtlust, atmosfääri saastamist, pettuse teel võõra vara omandamist, leiutise või kasuliku mudeli ebaseaduslikku kasutamist. Lisaks tehti ettepanek dekriminaliseerida rahaliste vahendite võltsdokumentide alusel välisarvetele kandmine. Praegu võib sellise tegevuse eest määrata kuni kolmeaastase vanglakaristuse.

«Sisuliselt palus Venemaa suurim ettevõtlusorganisatsioon luba neil kriisimeetmena rahapesuga tegeleda,» lausus Transparency Internationali Venemaa juht Ilja Šumanov. Ta selgitas, et valuuta või rublade võltsitud paberite alusel mitteresidentide arvetele kandmine on kaubandustehingute abil rahapesu võimalus. «Sellised ülekanded on kõige lihtsam rahapesu meetod,» lisas ta.