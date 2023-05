Kui rikas on Eestit külastav Rootsi kuningapere?

Kuningliku perekonna vara hulka kuulub kinnisvara (majad ja maatükid), erinevate firmade aktsiad, autod ja veesõidukid. Rikkuselt on Rootsi monarhid Euroopa kuningaperedest viiendal kohal, kirjutab Briti uudisteväljande Daily Mail. Kõige rikkam Euroopa kuningapere on Luksemburgis ning nende vara väärtus on ligi neli miljardit eurot.

Loss ei kuulu perekonnale

Kuningas ja kuninganna saavad kasutada 600-toalist lossi, mis kuulub Rootsi riigile, mitte kuningaperele. Loss asub Stockholmis, kuid regulaarselt elab paar hoopis väiksemas Drottningholmi palees, mis asub Lävoni saarel, Stockholmist umbes 15 km kaugusel. Kokku on Rootsi kuningliku perekonna kasutuses 11 paleed, mis asuvad erinevates paikades üle riigi. Nende hoonete omanik on samuti riik.

Kuningliku perekonna moodustavad kuningas Carl XVI Gustaf ja tema abikaasa Silvia, nende vanim tütar kroonprintsess Victoria (troonipärija), tema abikaasa prints Daniel ja nende kaks last – Prints Carl Phili, tema naine printsess Sofia, kellel on kaks last ja printsess Madeleine (kuninga noorem tütar) ja tema abikaasa Christopher O'Neill, kellel on kolm last.