Restoranigiid Michelin käib taas Eesti restoranides luurel

«Kõik on Michelini tööpõhimõtetele vastavalt taas viimase hetkeni salajane. Võime vaid oletada, et ilmselt on Michelini inspektorite testimised lõpusirgel,» ütles ühendasutuse turismijuht Rainer Aavik. Aaviku sõnul ei selgu ka seekord mitte midagi enne 25. maid, sest Michelini usaldusväärsus ja rahvusvaheline prestiiž põhineb täielikul sõltumatusel. «Teame vaid seda nappi infokildu, et 25. mail on nendelt oodata Eesti ja rahvusvahelistesse kanalitesse saadetud teadet, millised Eesti restoranid giidi pääsesid.»