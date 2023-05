Kiire inflatsioon jätkub: kuuga tõusid hinnad ligi kaks protsenti

Kuine inflatsioon on Eestis taas kiirenenud, selle aasta esimesel kolmel kuul oli hinnatõus kuuvõrdlusel aprilli tempost üle kahe korra aeglasem, jaanuaris oli inflatsioon 0,8%, veebruaris 0,6% ja märtsis 0,7 protsenti.

Kuigi Statistikaamet veel hinnatõusu erinevate komponentide kohta pole andmeid avaldanud, võib eeldada, et kõige enam kallines taas toit. Eurostat avaldab euroala inflatsiooni pärastlõunal, kuid näiteks Suurbritannia on juba teatanud, et kui neil taandus üldine aastainflatsioon aprillis 8,8 protsendini, siis toiduainete hinnad tõusid samas koguni 15,7 protsenti. Võrdluseks Eestis oli märtsis toiduainete hinnatõus aastavõrdluses 24,7 protsenti.