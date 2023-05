Hotelliliit: majutusasutuste järsk maksutõus tuleb seadusest välja jätta

EHRL: riik peab koguma juba kehtestatud makse

EHRL rõhutab oma ettepanekutes valitsusele, et riik peaks panustama enne maksumäärade suurendamist senisest nähtavamalt juba kehtestatud maksude kogumisele. EHRL on korduvalt juhtinud tähelepanu varimajandusele toitlustussektoris ja lühiajaliste rendipindade regulatsiooni puudumisele, millega teised Euroopa riigid oluliselt aktiivsemalt tegutsevad. Need on probleemid, mille lahendamine tooks teiste riikide kogemusi arvestades Eesti riigile märkimisväärse lisatulu.