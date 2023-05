Kaubandus-Tööstuskoda: tõenäoliselt asutakse taaskord Lätist kaupa ostma

Ka eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et kui maksutõusu tõttu väheneb turisminõudlus 11,9 protsendi võrra, siis selle netomõju riigieelarvele on negatiivne. Kuigi rahandusministeerium ei pea sellist stsenaariumit väga tõenäoliseks, on kaubanduskoda vastupidisel seisukohal.

Maksumäära tõstmine mõjutab koja hinnangul ka tööjõumaksude laekumist, soodustab varimajanduse kasvu, mõjub negatiivselt maapiirkonna majutusettevõtetele ning mõjutab majutussektori konkurentsivõimet nii välis- kui ka siseturistide hulgas.

Alkoholi aktsiisimäärade tõusu tuleb Paltsi sõnul viia läbi koos naaberriikidega. «Piirikaubandus Soomega on Eestile olnud oluline tuluallikas, kuid lähiajaloost mäletame ka olukorda, kus piirikaubandus Eestiga oli Lätile oluline tuluallikas või teistpidi – meile arvestatav puudujääk aktsiisilaekumises,» märkis ta.

Ostud võivad kolida Lätti

Kojale jääb ebaselgeks, kas riik on viieprotsendise aktsiisimäära kehtestamisel arvestanud seda, et tõuseb ka käibemaks ning koosmõjus tingib see suurema hinnatõusu, mis omakorda soodustab veelgi rohkem piirikaubandust. Kuna Läti aktsiisimäärad on jätkuvalt madalamad kui Eesti omad, siis on tõenäoline, et asutakse taaskord kaupa ostma Lätist.

Koda on seisukohal, et arvestades kõrget inflatsiooni ja planeeritavat käibemaksumäära kaheprotsendilist tõstmist, on vajadusel mõistlik alkoholi aktsiise tõsta korraga kolm protsenti ning seda üle aasta.