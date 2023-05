Tallinna Sadama jäämurdja renditakse suveks välismaale

Equinor on rahvusvaheline energiaettevõte, mis püüdleb turuliidriks taastuvenergia valdkonnas, keskendudes avameretuulele. TS Shippingule on koostöö Equinoriga Tallinna Sadama vaates oluline samm, kuna annab Botnicale kogemuse meretuuleparkide teeninduslaevana, mis on ka üks Tallinna Sadama grupi strateegilistest suundadest tulevikus.