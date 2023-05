Tööjõuekspert annab nõu, kuidas suveks välismaale tööle saada

Töövestlus toob tõe päevavalgele

Otse koolipingist tulnud õpilasel ei pruugi veel töökogemust ollagi, Kerli Kadak rahustab, et lühikese CV taha töölesaamine ei jää ja kandideerijal on sellegipoolest võimalusi, kuidas vestlusel silma paista. «Me uurime tema suhtumist oma kohustustesse, küsime kui tihti tuli ette koolist puudumisi ja mis põhjustel. Pärime huvialade kohta. Plussiks on kindlasti malevakogemus. Ja muidugi tahame teada, milline on kandideerija enda ettekujutus tulevasest tööst,» annab Kerli Kadak ülevaate. Sobivust aitavad välja selgitada ka videolõigud, kus näha erinevad tööl juhtuda võivad olukorrad, mille vaatamise järel tuleb kandideerijal kirjeldada, mida ta ise selles situatsioonis teeks ja mis tundeid nähtu temas üldse tekitas. «Selle pealt näeb võib-olla alles esimest töökogemust otsima tulnud noor ka ise, kas soovitud amet talle üldse meeldib. Kas tal on näiteks nii paks nahk ja rahulik meel, kui klienditeenindaja töö nõuab.» Mõnikord tulebki välja, et kandideerija sihib vale töökohta ja siis on värbajal võimalik pakkuda midagi muud.

«Kui suhtlemine pole siiski kõige sujuvam, tasub mõelda hoopis laondusele. Või kui on kange tahtmine töötada siiski restoranis või kohvikus, siis võtta ettekandja asemel hoopis köögipersonali koht. Meie eesmärk pole kindlasti vähendada noore inimese motivatsiooni, vaid leida talle kõige sobivam töö, mida ta ka ise naudiks,» julgustab Kadak.

Värbajad rõhutavad vestlustel ka seda, et teise riiki tööle minnes pole pettumuse korral võimalik järgmisel päev koju tagasi sõita. «Tööle asudes võetakse kohustus. See kehtib muidugi igasuguse töösuhte puhul, kuid välisriiki minnes tulevad ettevõtted ja vahendajad tulevastele töötajatele tihti vastu esmaste kulude katmisel. Kui pole raha lennupileti jaoks või eluaseme sissemaksuks, annab tööandja avanssi,» toob Kadak näite ja toonitab, et tasuta elamist tööandjad üldjuhul ei paku, kuid mitme peale üürides saab kulud ära jagada. «Tööjõurendi- ja vahendusettevõte pluss on kindlasti see, et asjaajamist endal ei tule ja kui ettevõtte tegutseb Eestis ja on siin registreeritud, pole vaja muretseda, kas maksudega on kõik korras, sest need laekuvad siia ja kõik käib Eesti seaduste järgi.»