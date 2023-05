Swedbank ja Luminor rahastavad 126 miljoni euroga Bolt Drive´i laienemist

Bolt Drive’i Eesti juhi Henriko Aeru sõnul on vajadus autopargi laienemise järele suur. «Võrreldes möödunud aastaga on Eestis tehtud sõitude arv kordades kasvanud. Eesti näitel usume, et lühiajalise autorenditeenuse kasutus kasvab kogu Baltikumis ning 68 protsenti Bolt Drive’i kasutajatest näeb rendiautosid kui reaalset alternatiivi isiklikule autole.»