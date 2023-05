Eesti Energia kaebas konkurentsiameti Narva soojahinna pärast kohtusse

Kui kogu Eesti on paar viimast talve hädas olnud kõrgete energiahindadega, siis narvakate elu on vähemalt selles asjas olnud muretu. Piirilinnas oli juba enne energiakriisi Eesti kõige odavam toasoe ja on seda siiani. Toasooja hind on riikliku kontrolli all, ning kuigi põlevkivijaamades elektrit ja soojust tootev Enefit Power tahaks hinda tõsta, pole konkurentsiamet seda teha lubanud.