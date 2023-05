Graafik ⟩ Tihe rebimine tõi elektriautode hinnad alla ja nende müük kasvab plahvatuslikult

Nissan Leaf on Eestis langenud 30 500 euroni ja turu odavaim elektriauto on ilmselt Dacia Spring, mille saab kätte 21 000 euroga. Kui varem takistas paljusid elektriautot soetamast selle väike sõiduulatus, siis see mure on nüüd väiksem. Näiteks seesama Leaf, mis 2012. aastal suutis ühe laadimiskorraga sõita umbes 120 kilomeetrit, peaks nüüd ideaaloludes läbima enam kui kolm korda pikema vahemaa.