Kuidas võtta neljapäevane töönädal käiku nii, et see kõike pea peale ei pööraks?

Elisa valdkonnajuht Joosep Põllumäe märkis, et kuigi hirm innovaatiliste tööviiside ees on mõistetav, siis õige organisatsioonikultuuri, piisava etteplaneerimise ja tugevate tugisüsteemide abil on enamasti võimalik ümberharjumisest tulenevad segaduses miinimumi lähedal hoida. Ta tõi näiteks, et Elisa enam kui 200-pealises tehnoloogiaüksuses on neljapäevast töönädalat edukalt katsetatud kaks korda ning nüüdsest muutub see IT-tiimide püsivaks suviseks töökorralduseks.

«Midagi uutmoodi tegemine toob alati kaasa uusi väljakutseid. Kui viimased mitukümmend aastat on kõik elanud teadmisega, et töö ära tegemiseks on 40 tundi nädalas ja kolleegidelt saab abi küsida iga päev üheksast-viieni, siis järsku sealt ühe päeva ära võtmine võib olla korralik raputus,» rääkis ta. «Samas näitavad senised kogemused, on see on päriselt tehtav – eriti valdkondades nagu IT, kus uuendusmeelsus ja paindlikkus on alati olnud osa tööst. Tuleb lihtsalt teada, mis murekohtadele keskenduda.»

Selleks, et uudsete tööviiside käikuvõtmine kulgeks nii sujuvalt kui võimalik, on Põllumäe sõnul eelkõige oluline keskenduda kõigile üheselt mõistetavate mängureeglite kehtestamisele, selgele ja konkreetsele kommunikatsioonile ja võimalikult täpsetele mõõdikutele.

Ootused peavad klappima

Viimasel ajal menukaks muutunud neljapäevase töönädala puhul on harilikult standardiks, et üks päev nädalast on vaba. Küll aga võivad ettevõttest-ettevõtesse seda põhiteesi ümbritsevad detailid erineda. Seetõttu on Põllumäe sõnul oluline, et kõik töökorraldusega seotud osapooled mõistaks neid detaile ühel viisil.