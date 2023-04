Inglise keskpankur: inimestel tuleb leppida, et nad on vaesemad

Ühendkuningriigi inflatsioon oli märtsis aastavõrdluses 10,1 protsenti. Hinnatõusu tempo küll veebruariga võrreldes pisut aeglustus, kuid on endiselt viis korda kõrgem kui Inglismaa keskpanga eesmärk, vahendas BBC.

Kuna keskpanga ülesanne on viia inflatsioon 2 protsendi tasemele, siis vastuseks hindade tõusule tõstetakse intressimäärasid, mis muudab raha laenamise kulu kallimaks. See samm peaks teoreetiliselt panema inimesi vähendama tarbimist, nii et nõudlus kaupade järele jahtub ja hinnatõus aeglustub.

Kuna majapidamiste jaoks on lisaks hüppeliselt kasvanud energiaarved ja toidukulud, taotlevad paljud ametiühingud ja töötajad palgatõusu, et hinnasurvet leevendada.

«Ühendkuningriigis peab keegi kuidagi leppima sellega, et tal on halvem olukord, ja lõpetama püüdlused säilitada oma varasemat ostujõudu, sest kui ettevõtted peavad maksma rohkem palka, tõstavad nad ka oma toodete hindu, ja nii aiva uuesti,» kirjeldas Huw Pill.

Siit tekibki kurikuulus palga-hinna spiraal ehk palkade ja hindade järjestikused korrigeerimised, millel on püsiv mõju inflatsioonile.

Eelmisel aastal kutsus ka Inglise keskpanga president Andrew Bailey inimesi üles suurte palgatõusude nõudmistest loobuma, et hinnatõusu peatada. Ametiühingud muidugi sellise plaaniga päri polnud, viidates, et see on «halvasti põhjendatud».

Samas kirjutasid Euroopa Keskpanga (EKP) eksperdid hiljuti panga blogis, et hinnarallis pole süüdi niivõrd palgatõusud kui ettevõtjate üha kasvavad kasumimarginaalid.