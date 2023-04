USA ja Iraan arestisid teineteise naftalastiga tankereid

Teherani väitel oli Chevroni laadungiga tanker Advantage Sweet varasemalt põrganud Omaani lahes kokku Iraani alusega, mille tagajärjel said Iraani laeva meeskonnaliikmed vigastada ja mitmed on siiani kadunud. Iraan lisas, et tanker ignoreeris kokkupõrke järel kaheksa tundi raadiokutsungeid ja teatas, et võttis Suezmax-tüüpi tankeri õnnetuse ajaolude uurimiseks enda valdusesse.