Mihkel Nestor ⟩ Suure osa hinnatõusust on põhjustanud inimlik ahnus

Pärast mulluseid rekordilisi hinnatõuse, näib inflatsioon olevat lõpuks järgi andmas. Märtsis kasvas harmoniseeritud tarbijahinnaindeks Euroalal keskmiselt 6,9% ja Eestis 15,6%. Kuigi ka need numbrid on muidugi väga suured, siis võrreldes mulluste tippudega on olukord paranenud. Eestis jäi rekordiks 2022. aasta august, kui inflatsioon kerkis üle 25%, Euroalal saavutati tipp oktoobris, kui tarbijahindade tõusuks kujunes 10,6%. Samas on hinnatõusu leevenemine mõneti näiline, sest selle põhjuseks on eelkõige madalamad energiahinnad. Vaadates alusinflatsiooni, kust on välja jäetud muutlikud kütuse- ja toiduainehinnad, siis on see Eestis püsinult eelmise aasta sügisest saadik jonnakalt 12-13% vahel. Euroala on alusinflatsiooni kasv isegi kiirenenud, jäädes märtsis 5,7% juurde.