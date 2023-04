Bolt: autostumise võib peatada erasõidukitele alternatiivide pakkumine

Sageli poetakse autost loobumise mõtte juures selle taha, et eestlastele meeldib olla omanik ja rentimine pole meile omane. Arras kaldub arvama, et see on müüt. «Harjumuste muutmine ei toimu kellelgi kiirelt ja üleöö, aga inimene on ratsionaalne olend ning teeb lõpuks parima ja kättesaadavaima valiku. Kui keegi otsustab autost loobuda, tal kulub raha senisest vähem transpordile ning tervis on parem, sest liikumist on rohkem, siis hakkavad ka teised tema lähikondsed kaaluma sama valikut. Omamiselt rentimisele liikumine on teekond, mille inimesed võtavad ette, kui neil on selleks võimalus ja kaalukad argumendid,» märgib ta.