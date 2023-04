Finnairile tehakse Eesti tõttu eraldi mark

Postil on olnud Finnairi ajaloos olnud oluline roll, just post oli see, mida veeti esimesel kommertslennul Helsingist Tallinna aastal 1924. 21. märtsil möödus sellest ajaloolisest lennust 99 aastat. Tollal kandis firma nime Aero ja lennumasinaks oli Junkers F-13.