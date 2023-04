Michal: Paldiski LNG taristu ühiskasutus Lätiga tagab energiakindluse

Ta lisas, et Paldiski LNG võimekuse kasutamise huvi on indikeerinud Läti, juhuks kui mingil põhjusel regioonis peaks gaasiga tarneraskusi tekkima. «Meie vaatest on mõistlik, et naabritega kokkuleppel saame mõlemad kriitilise võimekuse taristut kasutada, kui selleks vajadus kerkib. Normaaloludes piisab kenasti turul toimuvast, kuid Venemaa energiasõda on näidanud, et valmis tuleb olla ka muuks,» nentis Michal.