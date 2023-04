Rahandusministeeriumis on valminud värsked mõjuanalüüsid nii käibemaksu- kui ka tulumaksureformi kohta. Need ei anna veel vastuseid kõikidele küsimustele, kuid juhatavad veidi kindlamale teele, et analüüsida, kes maksumuudatustest võidavad ja kes kaotavad.