Amet jättis Enefit Poweri universaalteenuse hinna kooskõlastamata

Universaalteenuse tootmishind arvutatakse kolme majanduslikult kõige kulutõhusama tootmisseadme alusel, milleks on keevkihttehnoloogial põhinevad Auvere Elektrijaam, Balti Elektrijaama 11. plokk ja Eesti Elektrijaama 8. plokk. Konkurentsiamet kontrollis üle ka varasemalt kehtestatud ajutise tootmishinna 154,08 eurot megavatt-tunnist ning leidis, et see on jätkuvalt põhjendatud. Vaatamata süsinikdioksiidi (CO2) turuhinna kasvule on samal ajal langenud oluliselt põlevkivi kaevandamisõiguse tasud, teatas amet.