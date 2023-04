Riigikohus on rääkinud: kuidas vähemusosaniku võib firmast välja arvata

Arutusel olnud kohtuasjas heideti osanikule ette näiteks seda, et ta aitas suunata osaühingus arendatud biometaani tootmise äriprojekti osaühingust välja kahele endaga seotud äriühingule. Kolleegium nõustus ringkonnakohtuga, et sellist käitumist võis pidada lojaalsuskohutuse oluliseks rikkumiseks.

Samas muutis riigikohus varasemat praktikat, mille järgi osaniku väljaarvamisel polnud osa müügist saadud summa suurus oluline. Kolleegium leidis nüüd, et osaniku väljaarvamine on lubatav üksnes juhul, kui talle tasutakse osa kaotamise eest õiglane ja kohene hüvitis, sest sisuliselt on tegemist omandipõhiõiguse riivega. Õiglane on hüvitis siis, kui osanikule kompenseeritakse tema osaluse tegelik väärtus.

Kolleegium selgitas veel, et õiglase hüvitise suuruse tõendamine on osaühingu kohustus ning see tuleb määrata reeglina hagi esitamise aja seisuga. Kohtul tuleb osa müügi viisi määramisel lähtuda osaühingu poolt hagis taotletud viisidest. Osanik on osaühingust välja arvatud alates hetkest, mil talle on tasutud jõustunud kohutulahendiga kindlaks määratud õiglane hüvitis.