Kas sina saad rohkem? Vaata, milline on Eesti ametnike keskmine palk

Ametnikud saavad Eesti keskmisest kõrgemat palka

Ametnike keskmise kogupalga näitaja on Eesti keskmisest kogupalgast kõrgem. Selle tingib asjaolu, et ametnike hulgas on kõrgharidusega inimeste osakaal oluliselt suurem. Kui kogu Eestis on kõrgharidusega töötajaid 43 protsenti, siis ametnike hulgas on neid 67 protsenti. Kuna kõrgharidusega töötajate palk on Eesti keskmisest palgast kõrgem, väljendub see ka palgatasemes.