OPEC: IEA peaks olema väga ettevaatlik naftainvesteeringute pärssimisega

OPECi peasekretär Haitham Al Ghais ütles neljapäeval, et Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) peaks olema «väga ettevaatlik», et mitte pärssida investeeringuid naftatööstusse, mis on globaalse majanduskasvu jaoks eluliselt tähtis, vahendab CNBC.

Al Ghaisi sõnul võivad sellised kommentaarid tulevikus põhjustada naftaturu volatiilsust. Ta lisas, et Naftat eksportivate riikide organisatsioon (OPEC) ja selle liitlased, sealhulgas Venemaa, keda tuntakse koos OPEC+ nime all, ei võta sihikule naftahindu, vaid keskenduvad turu põhiteguritele. Tema sõnul on OPEC+ tegevusele näpuga näitamine ja selle väärtõlgendamine kahjulik.

Rahvusvahelise Energiaagentuuri tegevdirektor Fatih Birol on kritiseerinud OPEC+ grupi üllatuslikku teadaannet selle kuu alguses, et alates maist kuni 2023. aasta lõpuni vähendatakse tootmist 1,66 miljoni barreli võrra päevas.

Nafta hind tõusis otsuse tõttu üle 84 dollari barreli kohta, olles eelmisel kuul langenud kuni 70 dollarini barrel. Brenti toornafta hind on nüüdseks taandunud, kaubledes neljapäeval 78,45 dollaril barreli kohta ning USA West Texas Intermediate'i toornafta on 75,04 dollaril.

Birol ütles kolmapäeval Bloombergile antud intervjuus, et OPEC peaks olema ettevaatlik naftahindade tõstmisega, sest see tooks kaasa maailmamajanduse nõrgenemise.

Neljapäeval ütles Al Ghais, et nafta süüdistamine inflatsioonis on «ekslik ja tehniliselt vale» ning et IEA korduvad üleskutsed lõpetada naftasse investeerimine on see, mis toob kaasa turu volatiilsuse.