Kuusakoski: vanametalli hinnad on languses

Toomas Kollamaa selgitas, et tööstusmetallide väljavaateid määravad makrojõud – kuna enamiku üleilmselt kaubeldavate toorainete hinnad on USA dollarites, siis näiteks dollari tugevus, samuti Hiina nõudlus, energiahinnad, Venemaa sissetung Ukrainasse ning globaalse majanduskasvu prognoos.

«Turg muutub üha närvilisemaks Hiina majanduse taastumise ulatuse ja kiiruse osas. Vaatamata käimasolevale ehitushooajale on terase hinnad nõrga nõudluse ja kasvavate varude tõttu languses. Rohkem kui 40 protsenti Hiina Tangshani teraseahjudest on praegu üldse hoolduses, mis on omakorda andnud tugeva löögi rauamaagi nõudlusele,» märkis ta pressiteates.

Ka maailmamajanduse languse risk püsib tema sõnul jätkuvalt ja on ka võimalik, et USA Föderaalreserv tõstab lähiajal veelgi intressimäärasid ehk paistab, et rahanduspoliitiline karmistamistsükkel pole veel läbi.

«Eksperdid ootavad aga USA esimese kvartali sisemajanduse kogutoodangu ja tarbijate käitumise andmeid, samuti USA suuremate ettevõtete majandusaruandeid, et saada rohkem infot majanduse olukorra kohta. Kui USA peaks perspektiivis majanduslangusse kukkuma, siis Föderaalreserv tõenäoliselt jällegi langetab intressimäärasid, mis kahandab dollari tugevust. See omakorda toetab aga toormehindu,» nentis Kollamaa.

«Näiteks WisdomTree analüütikud ongi pigem optimistlikud kui pessimistlikud ning arvavad, et vase nõudlus peaks aasta edenedes paranema. Mõju on ka asjaolul, et Hiina Yunnani provintsi alumiiniumisulatustehased on oma tootmisvõimsust vähendanud umbes kahe miljoni tonni võrra aastas, kuid on veel ulatuslikumalt kärpimas – see hoiab kokkuvõttes alumiiniumi hinnataset,» tõi ta välja.

27. aprilli seisuga oli Kuusakoski andmeil gabariitse terase hind 265 eurot tonni kohta, 37 protsenti vähem kui 2022. aasta samal ajal ja 12 protsenti vähem kui eelmisel kuul. Romusõiduki hind tonni kohta oli 220 eurot, kuuvõrdluses 21 protsenti ja aastavõrdluses 17 protsenti vähem.