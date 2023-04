Vene sõjatööstuse kiire kasv üllatas analüütikuid

Venemaa militaartoodangu kasv sai statistika põhjal suurema hoo sisse tänavu veebruaris. Analüütikute teatel on see tõenäoliselt seotud Vene valitsuse aasta alguses tulnud korraldusega suurendada sõjakulusid.

Ehkki andmed sõjalise tootmise kohta on riigisaladus, ütlevad majandusteadlased, et sõjatööstus on üks kõige paremini vastu pidanud Vene majandusharusid alates Ukraina sõja algusest. Ka Venemaa president Vladimir Putin on korduvalt öelnud, et relvatehased töötavad ööpäev ringi, et nõudlusega sammu pidada.