Miks on lennupiletid endiselt kallid ega muutu tõenäoliselt ka odavamaks?

Kõrged naftahinnad

Kütus on lennufirmade suurim kuluallikas. Kuigi toornafta hind on viimase aasta jooksul oluliselt odavnenud, on lennukikütus endiselt kallim kui 2019. aastal. Paljud vedajad, eriti odavlennufirmad, ei soovi ka kütusehinda maandada, mistõttu andis Ukraina sõjast tingitud kütusehindade neile ränga löögi. Ehkki praegu on hinnad alla tulnud, soovitakse kantud kaotused tasa teha.

Tootmisraskused

Lisaks hooldusprobleemidele on muresid ka uute lennukite tootmisega. Maailma kaks suurimat tootjat Airbus kui ka Boeing on mõlemad jäänud oma tootmisplaanidest maha. Eelkõige valmistavad neile muret Venemaaga seotud sanktsioonid, mis on muutunud keeruliseks materjalide varasema hinnaga kättesaamise.

Samuti valmistab peavalu uute mootorite ja nende varuosade saadavus, kuna ka seal on tõsiseid tarneahelate probleeme. «Tootmisvõimsus on väljakutse,» ütles Ryanairi tegevjuht Michael O'Leary sel kuul Bloombergi konverentsil. «Keskpikas perspektiivis tähendab Airbusi ja Boeingu suutmatus, et tootmisvõimsust on puudu ka järgmise kahe, kolme, viie aasta jooksul,» kelle hinnangul püsivad lennupiletite hinnad kõrgel veel aastaid.

Hiina aeglane taastumine

Hiina, maailma suuruselt teine majandus, on endiselt koroonakriisist taastumas. Kuna riigi valitsus hoidis viiruste ohjeldamisel väga karmi poliitikat, ei ole hiinlased eriti innukad uuesti välismaale reisima.

Aasia Vaikse ookeani lennufirmade assotsiatsioon on öelnud, et Hiinal kulub veel vähemalt aasta, et jõuda rahvusvahelise lennureisidega pandeemiaeelsele tasemele.

Hiina aeglane taastumine muudab lennufirmad aga närviliseks, kuna sealsed reisijad mõjutavad tugevalt rahvusvahelise lennunduse täituvusi ja liinimahte. Kuna Hiina suhtes ollakse pessimistlikud, on rahvusvahelistel liinidel vähem istekohti ning piletid kallimad.