Võrklaev ei jäta jonni: automaks peaks olema CO2-põhine

«Mis on selle maksu mõte, on siis, et see põhiliselt peaks tulema CO2-põhine, et saastamist vähendada. Eeskätt muidugi on saastamisprobleem meil linnades ja ka linnades on võib-olla rohkem suuri autosid, mis tingimata ei ole vajalikud,» rääkis Võrklaev. Teine osa automaksust peaks tema sõnul olema vara- või luksuskomponent, mis rakenduks suurematele, uuematele ja võimsamatele autodele.

«Miks me ei leppinud koalitsiooniläbirääkimistel kokku kogu selles maksupaketis, automaksus siis eeskätt, me andsime endale aru, et see on uus maks, see vajab ühiskondlikku debatti, mis on päris hoogsalt käima läinud. See on kindlasti tervitatav,» lisas ta. Võrklaeva sõnul on plaan automaksuga riigikokku jõuda sügisel ning see aasta lõpuks vastu võtta. Kehtima hakkaks maks praeguse kava järgi 2024. aasta keskpaigast.