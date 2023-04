Hiiglaslik puudujääk Rootsi elektrivõrgus tõstis märgatavalt Eesti elektrihinda

Kuna kodutarbija jaoks kujuneb hind aga päev-ette turul, ei mõjutanud tuumajaamade rikked eilset börsielektri – see kulu jäi bilansihaldurite kanda. Küll aga jõudis hinnamõju kohale täna, näiteks Rootsis kallines elekter päevaga sõltuvalt hinnapiirkonnast 73-85 protsenti. Kuna nii Leedu kui ka Soome on mõlemad Rootsiga ühendatud, jõuab rikete hinnamõju paljudel tundidel ka Eestisse.

Rootsi meedia teatel tingis ulatusliku elektrikatkestuse hooldustööde käigus tehtud viga. Neljapäeva hommikul andis tuumajaama opereeriv Forsmarks Kraftgrupp AB Nord Pooli kiirete turuteadete keskkonnas teada, et on Forsmark 1 reaktori (1040 MW) taas käima pannud ja see peaks täisvõimsuse saavutama laupäeval. Forsmark 2 (1120 MW) on plaan taaskäivitada reede õhtul.