Valitsus on otsustanud: eestlased saavad endale asja, mida on nähtud vaid USA filmides

Kui asi läheb praeguste võimuparteide tahte järgi, tehakse Eesti inimestele peagi suur laenude register, kuhu koondatakse kokku kõik inimeste rahalised kohustused. Sellest plaanist on räägitud aastaid ning seda positiivse krediidiregistri nime all.

See süsteem meenutab pisut USA krediidiskoori: seal on samuti inimeste finantstehingud andmebaasides koos ja vastavalt sellele, kui usinalt rahvas oma krediitkaardivõlga ja teisi kohustusi tagasi maksab, saavad inimesed oma krediidiskoori, mille alusel omakorda antakse inimestele laenu, aga ka teisi teenuseid. Krediidiskoor huvitab ka näiteks korteriomanikke, nii et üüriturul võib kehva numbriga olla raske läbi lüüa.