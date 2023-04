Kõrged intressimäärad on eestlaste laenuindu jahutanud

Eesti majapidamistele antud kodulaenude maht kahanes märtsis mullusega võrreldes 34 miljoni võrra 154 miljonile eurole. Samuti olid languses pikaajalised laenud ja liisingud Eesti ettevõtetele. Kui mullu märtsis võtsid Eesti firmad 317 miljoni eest laenu ja liisingkohustusi, siis tänavusel aastal jäi kogusumma kõigest 230 miljonini.

Raudsaare sõnul iseloomustas laenumahtude kahanemine tervet kvartalit. «Ettevõtted võtsid 2023. aasta esimeses kvartalis pikaajalisi laene 14 protsenti vähem kui aasta varem ja majapidamised eluasemelaene 20 protsenti vähem. 2022. aastaga võrreldes tuleb siiski arvestada, et mullune laenukasv oli Eesti majanduse kasvuvõimekust arvestades ka liiga kiire ning selle mõningane aeglustumine on tervitatav. Ettevaates võib tõdeda, et pankade võime laene väljastada on hea ja pangad näeks meeleldi oma laenuportfelli kasvamas,» ütles Raudsaar pressiteates.

Intressimäärade praegune tase ei tohiks Eesti ettevõtetele ja majapidamistele ökonomisti hinnangul üle jõu käia. «Majandusväljavaate selginemise ja intressimäärade stabiliseerumise korral kosuvad tõenäoliselt taas ka laenunõudlus ja -kasv. Kommertspangad on juba täheldanud esimesi märke laenunõudluse taastumisest,» tõdes ta ja lisas, et ettevõtted ja majapidamised on seni oma laenukohustuste täitmisega hästi hakkama saanud.