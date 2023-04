Populaarse saatejuhi vallandamine pühkis firma väärtusest pool miljardit

Fox Corporationi börsiväärtus on langenud umbes 500 miljoni dollari võrra pärast seda, kui meediaettevõte teatas Tucker Carlsonist lahkumisest. Foxi aktsia hind langes üle 4 protsendi alla 30 dollari, pärast seda on nad suutnud kaotusest tagasi saada vaid murdosa.

Carlson ega Fox News ei ole andnud kommentaare saatejuhi lahkumise põhjuste kohta. Samas teatas nädala eest Fox News, et on valmis maksma kohtuvälise lahendina 787,5 miljonit dollarit valimissüsteeme tootvale firmale Dominion Voting Systems, mis oli telekanali laimu levitamise eest kohtusse andnud. 2020. aasta presidendivalimisi puudutanud väärinfo levitamisega seotud kohtuasjas oleks pidanud tunnistajapinki teiste seas ilmuma ka Carlson.

Börsiväärtuse langus on siiski tõenäoliselt suures osas seotud Carlsoni isikuga. Rahaline mõju Foxile võib olla esialgu küll minimaalne, sest tavaliselt müüakse reklaami ajad juba ammu ette, ütles analüütik Joseph Bonner CBS-ile. Kuid kui reitingud tõesti kokku kukuvad, võib see olla telekanalile suureks probleemiks. Viimasel ajal on reklaamiäri niikuinii kannatanud, ütles üks teine valdkonna ekspert.