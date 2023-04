Briti konkurentsiamet tõmbas Microsofti megatehingule vee peale

«Microsoftil on pilvemänguteenustes juba praegu võimas positsioon ja edumaa konkurentide ees. See tehing suurendaks seda veelgi ja võimaldaks neil õõnestada uusi ja uuenduslikke konkurente,» ütles uurimist vedanud Martin Coleman.

Otsus oli suureks tagasilöögiks ka New Yorgi börsil noteeritud Activison Blizzardile, mille aktsia hind kukkus eelturul ligi 10 protsenti. «Me juba töötame apellatsiooni esitamise kallal. Oleme oma positsioonis kindlad, sest faktid on meie poolel – see tehing on konkurentsile kasulik,» ütles Activisioni tegevjuht Bobby Kotick.