Tulumaksumuudatused tekitavad riigituludesse 300-miljonilise augu

Aktsiisitõusu mõju õlle ja viina hinnale Foto: Rahandusministeerium

«Kui me tõstame väikese määraga aktsiisi, siis turg suudab selle alla neelata,» rääkis Klaos. «Tootjad on ka ise pakkunud, et pigem jätkake väikeste kui suurte tõusudega.»

Liivamägi sõnul on alkoholi tarbimine Eestis kasvavas trendis ja pooleliitrine viinapudel on odavam kui kinopilet. «Rahvatervise seisukohast on väike aktsiisitõus igati adekvaatne,» märkis ta.

Ministeeriumi arvutuste järgi tõuseb õlle hind aktsiisi mõjul 2,8 protsenti ehk 1,59 eurolt 1,63 eurole ja viina hind 6,9 protsenti ehk 8,99 eurolt 9,61 eurole. Õllepudeli hinnast moodustab aktsiis tuleval aastal 31 senti ja viinapudeli- hinnast 4,15 eurot.

Hasartmängumaksu maksavad välismaalased

Kolmes etapis tõuseb ka hasartmängumaks. Selle eesmärk on suurendada riigi tulu, seda eriti kaughasartmängu vaates. Viimastel aastatel on Eestisse tulnud palju kaughasartmängu teenuse pakkujaid, kelle kliendid on välismaal, kuid raha laekub Eestisse.

«Me ei soovi maksutõusuga inimeste käitumisharjumust muuta, meie eesmärk on tulusid suurendada,» märkis Liivamägi. Nelja aasta pärast peaks laekuma riigikassasse hasartmängumaksu 13 miljonit eurot rohkem.